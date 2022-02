Napoli-Barcellona, rivedi la conferenza stampa di Spalletti (VIDEO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è dilungato molto Luciano Spalletti nella consueta conferenza stampa di vigilia prima del match di ritorno dei playoff di Europa League 2021/2022 tra il Napoli e il Barcellona. Ha toccato davvero molti temi il tecnico toscano dei partenopei, intervenuto a parlare ai media insieme al terzino destro Giovanni Di Lorenzo. Tra i temi trattati, la partita di Cagliari di lunedì 21 febbraio, le rotazioni dei giocatori e la sfida contro il Barcellona naturalmente. Una chiosa su Diego Armando Maradona anche e sul finale di stagione della sua squadra. Di seguito, il VIDEO completo della conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è dilungato molto Lucianonella consuetadi vigilia prima del match di ritorno dei playoff di Europa League 2021/2022 tra ile il. Ha toccato davvero molti temi il tecnico toscano dei partenopei, intervenuto a parlare ai media insieme al terzino destro Giovanni Di Lorenzo. Tra i temi trattati, la partita di Cagliari di lunedì 21 febbraio, le rotazioni dei giocatori e la sfida contro ilnaturalmente. Una chiosa su Diego Armando Maradona anche e sul finale di stagione della sua squadra. Di seguito, ilcompleto della. SportFace.

