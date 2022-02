Napoli-Barcellona, Di Lorenzo: “Siamo carichi per domani. Sappiamo di sfidare una squadra forte, ma vogliamo vincere” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli–Barcellona, il difensore azzurro, Di Lorenzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La partita la prepariamo con tutta la squadra. 16 giocatori che devono scendere in campo. Siamo pronti ad affrontare anche le avversità a partita in corso. L’andata ci ha fatto conoscere meglio i nostri avversari, ma sapevamo già della loro forza. Dobbiamo essere molto propositivi e rischiare la giocata uscendo da dietro, altrimenti veniamo pressati e potremmo andare in difficoltà”. Poi ha continuato: “Sappiamo che il Barcellona tecnicamente è fortissimo, soprattutto nella fase offensiva. Dobbiamo essere pronti a limitare la loro qualità. Dobbiamo vincere, fare una partita accorta ma propositivi già dalla fase ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa alla vigilia di, il difensore azzurro, Diha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La partita la prepariamo con tutta la. 16 giocatori che devono scendere in campo.pronti ad affrontare anche le avversità a partita in corso. L’andata ci ha fatto conoscere meglio i nostri avversari, ma sapevamo già della loro forza. Dobbiamo essere molto propositivi e rischiare la giocata uscendo da dietro, altrimenti veniamo pressati e potremmo andare in difficoltà”. Poi ha continuato: “che iltecnicamente è fortissimo, soprattutto nella fase offensiva. Dobbiamo essere pronti a limitare la loro qualità. Dobbiamo, fare una partita accorta ma propositivi già dalla fase ...

