Muore il cantante dei ‘Procol Harum’: chi era la voce icona dell’Estate dell’Amore 1967 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È morto il cantante della band britannica ‘Procol Harum’, Gary Brooker all’età di 76 anni. Da tempo era malato di cancro , che dopo una lunga battaglia è riuscito a sconfiggere il frontman, togliendogli la vita il 19 Febbraio. Indimenticabile la sua voce in ‘A Whiter Shade of Pale’, la colonna sonora dell’Estate 1967, una delle canzoni più ascoltate della storia. In Italia il brano era stato tradotto dai Dik Dik, che fecero diventare la loro ‘Senza Luce’ un popolarissimo successo anche oltre-manica. La sua voce è stata accompagnata dall’organo di Mark Fisher nel famoso singolo. L’incredibile successo di quest’ultimo, con ben 10 milioni di copie vendute, era destinato a non ripetersi mai più per i giovani britannici: la band si è sciolta qualche anno ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È morto ildella band britannica, Gary Brooker all’età di 76 anni. Da tempo era malato di cancro , che dopo una lunga battaglia è riuscito a sconfiggere il frontman, togliendogli la vita il 19 Febbraio. Indimenticabile la suain ‘A Whiter Shade of Pale’, la colonna sonora, una delle canzoni più ascoltate della storia. In Italia il brano era stato tradotto dai Dik Dik, che fecero diventare la loro ‘Senza Luce’ un popolarissimo successo anche oltre-manica. La suaè stata accompagnata dall’organo di Mark Fisher nel famoso singolo. L’incredibile successo di quest’ultimo, con ben 10 milioni di copie vendute, era destinato a non ripetersi mai più per i giovani britannici: la band si è sciolta qualche anno ...

