Mtv Cribs | Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia protagonisti stasera su Mtv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La seconda puntata di MtvItalia, in ondaalle 21.00 su MTV, è un doppio appuntamento: scopriamo le case die Marcell Jacobs! MTVItalia non può che continuare a soddisfare le aspettative del pubblico con una nuova puntata in ondamercoledì 23 febbraio in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV: in questa seconda puntata, ad aprire le porte della propria dimora sono il campione olimpico velocista e lunghista Marcell Jacobs e, a seguire, la coppia social più innamorata che mai, composta da, da qualche giorno neogenitori del piccolo Gabriele. Vi siete sempre chiesti cosa si nasconda dietro a una ...

Cinque indizi e cinque domande per conoscere meglio i protagonisti di MTV Cribs Italia 2 : è partita la caccia al tesoro! Dopo averci accompagnato nel tour della sua casa immersa nella natura di Paestum , Valentina Nappi si è messa alla prova nel quiz dello show per ... Preparati a entrare in un vero nido d'amore: quello di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia! Sono proprio loro i protagonisti del doppio appuntamento di MTV Cribs Italia 2 in onda stasera, mercoledì 23 febbraio ...