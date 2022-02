Motorsport - Le novità del trofeo GR Yaris Rally Cup 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Svelato il programma del trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup: sarà la Sicilia ad aprire le ostilità dell'edizione 2022, in occasione della Targa Florio, il prossimo maggio. Sei appuntamenti in totale che vedranno i concorrenti sfidarsi su impegnativi tracciati in asfalto in scenari divenuti ormai iconici. Gli appuntamenti. Il trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup 2022 prenderà ufficialmente il via dal 5 al 7 maggio, in occasione dell'edizione numero 106 della Targa Florio. Passerà poi per la Langhe piemontesi a giugno e, il mese successivo, toccherà al Rally Roma Capitale dare spettacolo. Dopo la pausa estiva, alla fine di agosto, si risalirà lo stivale verso le vallate bresciane del Rally 1000 Miglia a cui farà seguito ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Svelato il programma delmonomarca GRCup: sarà la Sicilia ad aprire le ostilità dell'edizione, in occasione della Targa Florio, il prossimo maggio. Sei appuntamenti in totale che vedranno i concorrenti sfidarsi su impegnativi tracciati in asfalto in scenari divenuti ormai iconici. Gli appuntamenti. Ilmonomarca GRCupprenderà ufficialmente il via dal 5 al 7 maggio, in occasione dell'edizione numero 106 della Targa Florio. Passerà poi per la Langhe piemontesi a giugno e, il mese successivo, toccherà alRoma Capitale dare spettacolo. Dopo la pausa estiva, alla fine di agosto, si risalirà lo stivale verso le vallate bresciane del1000 Miglia a cui farà seguito ...

