MotoGP, chi è Livio Suppo il nuovo capo del team Suzuki (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il manager italiano arriva con effetto immediato nella squadra di Mir e Rins. “La MotoGP è una grande sfida” ha detto Livio Suppo, che prende il posto di Davide Brivio passato in Alpine F1 alla fine del 2020 Un altro italiano a capo della squadra giapponese, dopo l’uscita di Davide Brivio – ora responsabile del progetto giovani Alpine – successiva alla vittoria nel Mondiale Piloti 2020 con Joan Mir. La ricerca di un responsabile operativo del team era cominciata subito dopo la partenza di Brivio, ma tutto il 2021 per Suzuki era finito con Shinichi Sahara, ingegnere responsabile del progetto moto, che ricopriva ad interim la funzione di team principal. Adesso l’arrivo di Suppo colma il vuoto organizzativo della casa giapponese, tra le più vincenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il manager italiano arriva con effetto immediato nella squadra di Mir e Rins. “Laè una grande sfida” ha detto, che prende il posto di Davide Brivio passato in Alpine F1 alla fine del 2020 Un altro italiano adella squadra giapponese, dopo l’uscita di Davide Brivio – ora responsabile del progetto giovani Alpine – successiva alla vittoria nel Mondiale Piloti 2020 con Joan Mir. La ricerca di un responsabile operativo delera cominciata subito dopo la partenza di Brivio, ma tutto il 2021 perera finito con Shinichi Sahara, ingegnere responsabile del progetto moto, che ricopriva ad interim la funzione diprincipal. Adesso l’arrivo dicolma il vuoto organizzativo della casa giapponese, tra le più vincenti ...

Advertising

stefano1979 : RT @SkySportMotoGP: Marco Bezzecchi, il profilo in vista della MotoGP 2022: quei ricci che ricordano il Sic #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP h… - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: Marco Bezzecchi, il profilo in vista della MotoGP 2022: quei ricci che ricordano il Sic #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP h… - SkySportMotoGP : Marco Bezzecchi, il profilo in vista della MotoGP 2022: quei ricci che ricordano il Sic #SkyMotori #SkyMotoGP… - andreastoolbox : Marco Bezzecchi, il profilo in vista della MotoGP 2022: quei ricci che ricordano Simoncelli | Sky Sport - sportli26181512 : Marco Bezzecchi, il profilo in vista della MotoGP 2022: quei ricci che ricordano il Sic: Bezzecchi ha tutto per ess… -