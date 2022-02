Moto | Valentino Rossi prepara presentazione ' Vr46 racing team'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il teatroni di Pesaro come set speciale per presentare ildiche avverrà domani in streaming a partire dalle 12. Intanto oggi è di scena al teatro pesarese il ...

E soprattutto, c'è sempreche non si annoierà nemmeno quest'anno, visto che andrà a correre con le quattroruote nel campionato Gt. Oggi al teatro Rossini si stanno svelando uomini, tute, ...... come il Fanatec GT World Challenge Europe (doveRossi si misurerà con le quattro ruote) ... Nuovi impegni in pista per la squadra di Sky Sport MotoGP, che testerà ledi tutte le case per ...Valentino Rossi, ex bandiera italiana della MotoGP, prepara la presentazione al teatro Rossini di Pesaro di "Mooney Vr46 racing team".MotoGP, Superbike, Formula E, il ritorno della NTT Indycar Series, la recente acquisizione del mondiale Rally e l'ingresso di ulteriori nuovi campionati, come il Fanatec GT World Challenge Europe ...