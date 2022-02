Morte David Rossi, pm Marini in Commissione d’inchiesta: “C’era un’impronta di scarpa sul davanzale. Nessuna ipotesi oltre il suicidio” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ricordo un’impronta di scarpa sul davanzale della finestra” dell’ufficio di David Rossi, “mi pare che ci sia una fotografia. Sulla finestra ci sono dei segni che secondo me sono di una impronta di una scarpa. È una mia verifica, poi una consulenza successiva ha dimostrato come Rossi è uscito dalla finestra. Produrrò la fotografia, questo è il ricordo che ho”. Lo ha detto il magistrato Nicola Marini, al momento procuratore facente funzioni di Siena, rispondendo alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Morte del capo comunicazione del Monte dei Paschi, trovato senza vita il 6 marzo del 2013 in un vicolo accanto alla sede della banca a Siena. Il presidente Pierantonio Zanettin ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ricordodisuldella finestra” dell’ufficio di, “mi pare che ci sia una fotografia. Sulla finestra ci sono dei segni che secondo me sono di una impronta di una. È una mia verifica, poi una consulenza successiva ha dimostrato comeè uscito dalla finestra. Produrrò la fotografia, questo è il ricordo che ho”. Lo ha detto il magistrato Nicola, al momento procuratore facente funzioni di Siena, rispondendo allaparlamentaresulladel capo comunicazione del Monte dei Paschi, trovato senza vita il 6 marzo del 2013 in un vicolo accanto alla sede della banca a Siena. Il presidente Pierantonio Zanettin ha sottolineato ...

