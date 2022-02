MN - Da Milanello: Lazetic torna in gruppo. Possibile convocazione per l'Udinese (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Secondo la redazione di MilanNews.it, Marco Razetic è tornato oggi ad allenarsi con la squadra dopo diversi giorni di lavoro di personalizzazione alla ricerca della migliore prestazione fisica e atletica. Per lui non è da escludere la convocazione contro l'Udinese venerdì a San Siro. Aggiornato il 23 Febbraio 2022 da amministratore amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Secondo la redazione di MilanNews.it, Marco Razetic èto oggi ad allenarsi con la squadra dopo diversi giorni di lavoro di personalizzazione alla ricerca della migliore prestazione fisica e atletica. Per lui non è da escludere lacontro l'venerdì a San Siro. Aggiornato il 23 Febbraio 2022 da amministratore amministratore

