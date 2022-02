Miopia nei bambini, come proteggere la vista da smartphone, pc e tablet: i consigli dell’oculista pediatrico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo un recente studio pubblicato su Lancet Digital Health e realizzato sulla base di un’analisi comparativa di 33 ricerche diverse, un uso... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo un recente studio pubblicato su Lancet Digital Health e realizzato sulla base di un’analisi comparativa di 33 ricerche diverse, un uso...

Advertising

simbol_escape : non una parola sulla miopia tecnica, di carenze d'organico (nei 24) già preclare a settembre. quella di due soli ca… - waperon : @albemutti @ilsolitoCalboni @RoccoTodero @LorenzoZL74 Peccato che ,fatta bene, funziona nei paesi più tecnologicame… - TanaPapiNerd : @Cecils33724063 La miopia se ne sbatte il cazzo se pippi borotalco o fai il bagno nei dollari come zio paperone - Ilmarchese15 : RT @Alternativa_it: Tutto viene deciso con miopia, tutto viene fatto oggi per il domani, tutto senza sentire addosso la responsabilità nei… - Evarist12246844 : RT @Alternativa_it: Tutto viene deciso con miopia, tutto viene fatto oggi per il domani, tutto senza sentire addosso la responsabilità nei… -