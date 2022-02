Milano Fashion Week, Brunello Cucinelli: “La moda riparte con ottimismo. Ora dobbiamo trovare equilibrio lavoro-vita: 7 ore e mezzo con concetrazione, poi disconnettersi” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “È la Settimana della moda della ripartenza, i buyers sono tornati, ci sono tutti, all’appello mancano solo quelli orientali. Dopo due anni di pandemia possiamo dire che ce l’abbiamo fatta, siamo qui, e sono affascinato da questo momento che sta vivendo l’Italia”. L’entusiasmo di Brunello Cucinelli è travolgente. L’imprenditore e filantropo umbro ha accolto la stampa nel suo quartier generale di viale Montello – trasformato per l’occasione in un suggestivo giardino d’inverno – per presentare la sua nuova collezione Donna Autunno/Inverno 2022 e, con l’occasione, ha tirato le somme del periodo che stiamo vivendo. “Il nostro Paese è tornato credibile, gli investitori guardano a noi con approvazione. Abbiamo gestito l’emergenza Covid probabilmente nel miglior modo possibile, con più del 90% di persone vaccinate stiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “È la Settimana delladellanza, i buyers sono tornati, ci sono tutti, all’appello mancano solo quelli orientali. Dopo due anni di pandemia possiamo dire che ce l’abbiamo fatta, siamo qui, e sono affascinato da questo momento che sta vivendo l’Italia”. L’entusiasmo diè travolgente. L’imprenditore e filantropo umbro ha accolto la stampa nel suo quartier generale di viale Montello – trasformato per l’occasione in un suggestivo giardino d’inverno – per presentare la sua nuova collezione Donna Autunno/Inverno 2022 e, con l’occasione, ha tirato le somme del periodo che stiamo vivendo. “Il nostro Paese è tornato credibile, gli investitori guardano a noi con approvazione. Abbiamo gestito l’emergenza Covid probabilmente nel miglior modo possibile, con più del 90% di persone vaccinate stiamo ...

