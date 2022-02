MILAN-UDINESE: la presentazione della 27^ giornata / News (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Manca pochissimo al prossimo impegno, con MILAN-UDINESE, ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri cercano il ritorno al successo in casa, dopo l'ultimo pareggio in trasferta. Nella video News la presentazione del match. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Manca pochissimo al prossimo impegno, con, ventisettesimadi Serie A. I rossoneri cercano il ritorno al successo in casa, dopo l'ultimo pareggio in trasferta. Nella videoladel match.

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - Gazzetta_it : Kessie, Udinese e derby da titolare (obbligato): come lo accoglierà San Siro? #Milan - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - sportli26181512 : Verso Milan-Udinese: il programma della vigilia a Milanello: Il sito ufficiale del Milan riporta il programma di do… - Milannews24_com : Milan Udinese, i precedenti: Shevchenko contro Di Natale, i migliori marcatori -