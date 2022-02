Milan-Udinese, a centrocampo nuova chance per Kessié | Serie A News (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Franck Kessié tornerà titolare in Milan-Udinese di venerdì, dopo due panchine, per via della squalifica di Ismaël Bennacer. Il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francktornerà titolare indi venerdì, dopo due panchine, per via della squalifica di Ismaël Bennacer. Il punto

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - PietroMazzara : Come avevamo raccontato su @MilanNewsit settimana scorsa, adesso è ufficiale #WeFox come back shirt sponsor e premi… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanUdinese, a centrocampo nuova chance per #Kessie | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Mil… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, Ibra salta l'Udinese: ora anche il derby di Coppa Italia è un obiettivo difficile -