Milan | riecco Kessie | l’ivoriano pronto a riprendersi il centrocampo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Franktornerà titolare contro l’Udinese dopo due panchine consecutive.vuoleil posto Nelche venerdì alle 18:45 affronterà l’Udinese a San Siro tornerà titolare Frank Kessié. Complice la squalifica di Bennacer,farà coppia con Tonali in mezzo al campo cercando di mettersi alle spalle un periodo complicato tra voci di mercato e un piccolo calo fisico. Anche se con ogni probabilità a giugno le parti si separeranno, il Diavolo ha bisogno del miglior Frank in questo finale di stagione per cercare di inseguire l’obiettivo scudetto. Tutti dalla stessa parte dunque: il Presidente vuole tornare a dettare legge in mezzo al campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloIbrahimovic: pronto per l'Udinese. L'attaccante svedese sarà gestito così in vista della lotta scudetto Ilè pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; ... Hot: Troppe critiche da spazzar via,Lautaro! Ok Dumfries e Raspadori Not: de Vrij ha perso ...In vista del match di venerdì contro l'Udinese, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Pioli ora cambia: riecco Kessie. Altra occasione dopo due panchina".Come scrive La Gazzetta dello Sport il recupero dall’infiammazione al tendine procede, con l’Udinese Zlatan potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe per poi riprendersi la scena nel derby di Coppa ...