Milan: occhi su Ekitike del Reims, ma il costo del cartellino è un ostacolo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe messo nel mirino un attaccante francese. Si tratta di Hugo Ekitike, classe 2002, in forza al Reims. Il giocatore è molto promettente e già a gennaio è stato corteggiato da molti club, tra cui il Newcastle. Tuttavia ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Il primo è il costo del cartellino, con il club francese che non avrebbe intenzione di privarsene per meno di 40 milioni di euro. Il secondo riguarda le intenzioni del calciatore, il quale lascerebbe la Francia solamente per un club che gli garantisca la certezza di giocare con continuità. SportFace.

