Milan | Messias scavalca Saelemaekers nelle gerarchie di Pioli

Ultime Notizie dalla rete : Milan Messias

Le ultime sul futuro del brasiliano Dopo un avvio complicato, per via dei tanti infortuni e per una condizione fisica precaria, Juniorè finalmente diventato un protagonista del. Il ...... le condizioni non brillanti di Brahim Diaz e il rendimento altalenante die Saelemaekers. I NO A GENNAIO, REBUS FUTURO - Fuori dai pensieri di Pioli e del, che non a caso anche a ...Operazione riscatto. Il calciatore sogna di giocare ancora con la maglia del Milan. Si è preso il posto da titolare ma non basta.Ormai è chiaro: Junior Messias ha superato Saelemaekers nelle gerarchie di Pioli. Il brasiliano dovrebbe partire titolare anche nella partita di venerdì sera contro l’Udinese.