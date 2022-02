Milan | il Barcellona insiste per Kessié

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dalla Spagna continuano adre peral: il centrocampista è in uscita dalSecondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ilcontinua adre perdel. Il giocatore è in scadenza a giugno e l’addio è sempre più vicino, ma i blaugrana non sarebbero disposti ad aste a rialzo o a commissioni spropositate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mundo Deportivo fa il punto su Franck Kessie, obiettivo di mercato del Barcellona e il cui contratto col Milan scade il 30 giugno. Il profilo dell'ivoriano piace perché garantirebbe a Xavi una ... Il futuro di Franck Kessie sembra ormai lontano dal Milan. I segnali degli ultimi mesi sono chiari ... è dunque probabile un nuovo addio a costo zero per i rossoneri. Mundo Deportivo: il Barcellona ...