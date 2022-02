' Milan | il Barcellona insiste per Kessie Ma c' è una condizione'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Franckcontinua a essere al centro dei pensieri delper la prossima stagione. Il centrocampista ivoriano delha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque ...

Franck Kessie continua a essere al centro dei pensieri delper la prossima stagione. Il centrocampista ivoriano delha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque interessa particolarmente agli spagnoli e a molte altre squadre. ...... ancora senza Muriel e Palomino Ha però incassato quattro gol dalnei quarti di Coppa Italia ... di Claudio Franceschini) Probabili formazioniNapoli/ Quote, attacco spuntato per ...Eurolega Giornata 27 della regular season di Euroleague. L'Olimpia Milano difende il 3° posto contro l'Olympiakos.La società blaugrana interessata al centrocampista rossonero, secondo il Mundo Deportivo, ma senza spendere troppo ...