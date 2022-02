Milan | Giroud | “Lottiamo fino in fondo Qui per lasciare la mia impronta”

Advertising

AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Giroud: 'Voglio provare a vincere dei trofei con il Milan' - MilanNewsit : Giroud: 'Voglio provare a vincere dei trofei con il Milan' - JaSamMenna : RT @MilanNewsit: Giroud: 'Che emozione la prima volta che ho parlato con Maldini. Sono orgoglioso di essere al Milan' - RadioRossonera : Olivier #Giroud suona la carica: '#Milan, devi puntare in alto!' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

...- serie negativa in cui sono arrivati il pareggio di Napoli e le sconfitte a San Siro contro... Il primo è il capitano Handanovic , criticato per i gol subiti danel derby e da Raspadori ...... criticato per il gol di Raspadori ma anche per il raddoppio dinel derby. 'Lautaro aguanta, ... Intanto, proprio alla sfida contro ildi martedì prossimo (andata della semifinale di Coppa ...Olivier Giroud ha rilasciato una bella intervista a GQ in cui ha parlato del suo arrivo al Milan. ARRIVO AL MILAN – «Quando sono arrivato qui ho avvertito subito un forte sentimento di orgoglio. Qui ...Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista a GQ. Ecco le sue parole. STAGIONE AL MILAN – «Non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo continuare a lottare fino in fondo. Il Milan è sempre stato ...