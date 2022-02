Milan, Elliott stanzia 100 milioni per il mercato: gli obiettivi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato Milan, Elliott stanzia 100 milioni per l’estate. Tutti gli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la rosa Il Milan vuole continuare asd investire e il fondo Elliott stanzierà per l’estate ben 100 milioni per il mercato. Aria fresca per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati e puntare su un mix di giovani ed esperti come è stata l’idea sino ad ora dei rossoneri. Diversi i nomi in ballo soprattutto per la fase offensiva. Spunta a sorpresa il nome dell’attaccante Ekitike del Reims. Oltre a lui piace l’esterno del Tottenham Bergwijn. In difesa sempre Botman in cima alla lista, così come Renato Sanches per il centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calcio100per l’estate. Tutti glidei rossoneri per rinforzare la rosa Ilvuole continuare asd investire e il fondostanzierà per l’estate ben 100per il. Aria fresca per cercare di raggiungere gliprefissati e puntare su un mix di giovani ed esperti come è stata l’idea sino ad ora dei rossoneri. Diversi i nomi in ballo soprattutto per la fase offensiva. Spunta a sorpresa il nome dell’attaccante Ekitike del Reims. Oltre a lui piace l’esterno del Tottenham Bergwijn. In difesa sempre Botman in cima alla lista, così come Renato Sanches per il centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ...

Advertising

Aleamoruso99 : Secondo la Gazzetta, Elliott prepara un tesoretto da 100 mln di euro: 60 mln per Botman e Sanches + 40 mln per Berg… - CalcioNews24 : Gli obiettivi del #Milan con le nuove risorse ?? - MilanPress_it : #Milan, pronti 100 milioni per l'estate: i 4 obiettivi per rinforzare la rosa ?? - RadioRossonera : Dopo i risparmi invernali, #Elliott è pronto a far sognare i tifosi del #Milan - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: ??#Milan - 100 milioni per il calciomercato: un rinforzo per reparto! -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Elliott Milan, Elliott stanzia 100 milioni per il mercato: gli obiettivi ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan, Elliott stanzia 100 milioni per l'estate. Tutti gli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la rosa Il Milan vuole continuare asd investire e il fondo Elliott stanzierà per l'estate ben 100 ...

I gol di Bergwijn ed Ekitike, oltre a Botman e Sanches: 100 milioni per il nuovo Milan Cento milioni per un nuovo Milan. Anzi, non un nuovo Milan, perché il progetto Elliott va avanti ormai da tempo, ma un Milan da rinforzare per essere ancora più competitivo in Italia e affacciarsi la prossima volta in Europa con qualche chance in più. ...

Milan, Elliott stanzia 100 milioni per il mercato: gli obiettivi Calcio News 24 Calciomercato Milan, Elliott stanzia 100 milioni. Tutti gli obiettivi 100 milioni sul mercato: La Gazzetta dello Sport prospetta un estate di grandissimi investimenti per il Milan per essere ancora più competitivo in Italia e affacciarsi la prossima volta in Europa con ...

Cento milioni da Elliott: estate calda per Maldini Il Milan è pronto a muoversi con forza sul calciomercato di gennaio. Almeno un colpo per reparto: rossoneri pronti a spendere 100 milioni ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercatostanzia 100 milioni per l'estate. Tutti gli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la rosa Ilvuole continuare asd investire e il fondostanzierà per l'estate ben 100 ...Cento milioni per un nuovo. Anzi, non un nuovo, perché il progettova avanti ormai da tempo, ma unda rinforzare per essere ancora più competitivo in Italia e affacciarsi la prossima volta in Europa con qualche chance in più. ...100 milioni sul mercato: La Gazzetta dello Sport prospetta un estate di grandissimi investimenti per il Milan per essere ancora più competitivo in Italia e affacciarsi la prossima volta in Europa con ...Il Milan è pronto a muoversi con forza sul calciomercato di gennaio. Almeno un colpo per reparto: rossoneri pronti a spendere 100 milioni ...