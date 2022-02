Milan, è Renato Sanches il dopo Kessie: pronta l’offerta al Lille (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri hanno individuato in Renato Sanches il perfetto sostituto di Kessie Non è un mistero che Renato Sanches sia l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. La Gazzetta dello Sport torna a sottolinearlo. Sanches dovrebbe riempire il vuoto che sarà assai probabilmente lasciato da Kessie (sul rinnovo nessuno si fa illusioni), con caratteristiche differenti, più tecnica e meno fisicità. Per Sanches, che si era eclissato da giovanissimo nel Bayern prima di tornare protagonista nel Lille, il Milan dovrebbe spendere intorno ai 30 milioni: una cifra non folle ma neppure bassa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato: i rossoneri hanno individuato inil perfetto sostituto diNon è un mistero chesia l’obiettivo numero uno per il centrocampo del. La Gazzetta dello Sport torna a sottolinearlo.dovrebbe riempire il vuoto che sarà assai probabilmente lasciato da(sul rinnovo nessuno si fa illusioni), con caratteristiche differenti, più tecnica e meno fisicità. Per, che si era eclissato da giovanissimo nel Bayern prima di tornare protagonista nel, ildovrebbe spendere intorno ai 30 milioni: una cifra non folle ma neppure bassa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU ...

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, per Renato #Sanches previsti nuovi contatti in questi giorni. Dopo il tentativo a gennaio si prova a conc… - Antikimmichismo : Il Milan Twitter dà per fatto Renato a Giugno Troppo costoso Renato al Milan Semplice - mvcalcio : RT @ScoutismoRN: 'Sanches difficile, abbastanza improbabile, tutti parlano di lui, uno dice RS tutti dietro a RS, ma non c'e' solo Renato S… - lucagran : RT @ScoutismoRN: 'Sanches difficile, abbastanza improbabile, tutti parlano di lui, uno dice RS tutti dietro a RS, ma non c'e' solo Renato S… - Totiii_Ali : RT @ScoutismoRN: 'Sanches difficile, abbastanza improbabile, tutti parlano di lui, uno dice RS tutti dietro a RS, ma non c'e' solo Renato S… -