Michael Bublé papà per la quarta volta: l’indizio nel video della nuova canzone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La famiglia Bublé si allarga. Contestualmente al lancio del nuovo singolo I’ll Never Not Love You, Michael Bublé e la moglie Luisana Lopilato annunciano l’arrivo del loro quarto figlio. Stavolta la coppia ha scelto di affidare la lieta notizia a un fotogramma del video della nuova canzone, lasciando che fossero i fan più attenti a scoprire l’indizio. Michael Bublé papà per la quarta volta Come anticipato dal sito TMZ che ha visto in anteprima la clip in uscita oggi, la moglie del cantante di origini canadesi compare alla fine del corto con il pancione, circondata dai suoi tre figli Noah di 8 anni, Elias di 6 anni e Vida di 3 anni, mentre è intenta a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La famigliasi allarga. Contestualmente al lancio del nuovo singolo I’ll Never Not Love You,e la moglie Luisana Lopilato annunciano l’arrivo del loro quarto figlio. Stala coppia ha scelto di affidare la lieta notizia a un fotogramma del, lasciando che fossero i fan più attenti a scoprireper laCome anticipato dal sito TMZ che ha visto in anteprima la clip in uscita oggi, la moglie del cantante di origini canadesi compare alla fine del corto con il pancione, circondata dai suoi tre figli Noah di 8 anni, Elias di 6 anni e Vida di 3 anni, mentre è intenta a ...

