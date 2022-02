Meteo Italia weekend, previsioni sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022: torna la neve (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ultimi giorni di febbraio e ultimo weekend in Italia che, stando alle previsioni, sarà all’insegna del freddo. Dopo la tregua e temperature quasi anomale per il periodo anche a Milano, dove ieri si sono registrati 19°C, l’inverno sta per ritornare e il prossimo fine settimana, come fanno sapere gli esperti de Il Meteo.it sarà sì freddo, ma vedrà anche scendere la neve fino a bassissima quota. Meteo Italia weekend: le previsioni per sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 Cambio di circolazione a livello europeo e, come spiegano gli esperti di Meteo.it, da venerdì 25 febbraio il flusso d’aria potrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ultimi giorni die ultimoinche, stando alle, sarà all’insegna del freddo. Dopo la tregua e temperature quasi anomale per il periodo anche a Milano, dove ieri si sono registrati 19°C, l’inverno sta per rire e il prossimo fine settimana, come fanno sapere gli esperti de Il.it sarà sì freddo, ma vedrà anche scendere lafino a bassissima quota.: leper26 e27Cambio di circolazione a livello europeo e, come spiegano gli esperti di.it, da venerdì 25il flusso d’aria potrebbe ...

