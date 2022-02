Mes: Meloni, pronti a respingere nuovo tentativo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Il Ministro Franco ha annunciato che il Governo è intenzionato a riesumare la ratifica della riforma del Trattato del Mes, contro la quale più volte questo Parlamento si è pronunciato in modo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Il Ministro Franco ha annunciato che il Governo è intenzionato a riesumare la ratifica della riforma del Trattato del Mes, contro la quale più volte questo Parlamento si è pronunciato in modo ...

Advertising

iconanews : Mes: Meloni, pronti a respingere nuovo tentativo - TV7Benevento : Mes: Meloni, 'pronti a respingere Trattato che non fa interessi Italia' - - Agenparl : MES, MELONI: PRONTI A RESPINGERE ENNESIMO TENTATIVO DI RIFORMA DI UN TRATTATO CHE NON FA GLI INTERESSI DELL'ITALIA)… - lia_meloni : @GiuseppeConteIT Il Mes… la perseguiterà per sempre, Presidente!!!???????? - 2021Giancarlo : @Maurofabio31 @GiuseppeConteIT Se nn era x lui gli oltre 200 miliardi del pnnr ce li sognavamo con meloni salvini b… -