Mes, il governo si piega al diktat Ue: «Avanti con la ratifica». Meloni: «Reagiremo con ogni forza»

Bruxelles chiama il governo italiano risponde. E così, all'indomani della sollecitazione affinché il nostro Paese approvi la ratifica del Mes, il tanto discusso Meccanismo europeo di stabilità, il ministro dell'Economia, Daniele Franco, rassicura: «Il governo conferma l'intenzione di presentare il disegno di legge per la ratifica del Mes alla Camera». 

Franco: «Presenteremo la legge per la ratifica del Mes» 

«Il tema è stato oggetto di discussioni parlamentari fin dal 2018, in diversi momenti, in assemblea e nelle commissioni parlamentari sia alla Camera che al Senato. Ad oggi 17 su 19 Stati membri hanno già completato le relative procedure di ratifica e ratificare l'accordo emendativo del Mes darà seguito agli impegni assunti dall'Italia nei confronti dei partner ...

