(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ladel trattato di riforma del MES è un impegno inderogabile dell', ma soprattutto è nell'del nostro paese che, essendo quello con il maggior debito pubblico, è quello più interessato al completamento e all'aggiornamento degli strumenti finanziari comuni europei”. Così il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto. “Chi ancora oggi, dopo il Next Generation Eu e le politicheBCE, pensa che l'possa nonre il nuovo MES, semplicemente ripete lo schemaeuropea”, conclude

Advertising

vlasec_ciotto : RT @dottorbarbieri: ???? FRANCO (MEF): IL GOVERNO CONFERMA L'INTENZIONE DI PRESENTARE IL DDL DI RATIFICA DELLA RIFORMA DEL #MES (FIRMATA IL 2… - TV7Benevento : Mes: Della Vedova, 'ratifica in interesse Italia, stop propaganda anti Ue' - - SoniaLaVera : RT @dottorbarbieri: ???? FRANCO (MEF): IL GOVERNO CONFERMA L'INTENZIONE DI PRESENTARE IL DDL DI RATIFICA DELLA RIFORMA DEL #MES (FIRMATA IL 2… - signa__inferre : RT @dottorbarbieri: ???? FRANCO (MEF): IL GOVERNO CONFERMA L'INTENZIONE DI PRESENTARE IL DDL DI RATIFICA DELLA RIFORMA DEL #MES (FIRMATA IL 2… - valy_s : RT @dottorbarbieri: ???? FRANCO (MEF): IL GOVERNO CONFERMA L'INTENZIONE DI PRESENTARE IL DDL DI RATIFICA DELLA RIFORMA DEL #MES (FIRMATA IL 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Della

"Le dichiarazioni del Ministro Franco chiariscono la tempisticapresentazione del disegno di legge di ratificariforma del Trattato. Noi abbiamo sempre chiesto e continuiamo a chiedere a tutte le forze politiche grande serietà e attenzione al merito, mettendo da parte totem ideologici puramente ...Roma, 23 feb. " "Il ministro Franco ha annunciato che il Governo è intenzionato a riesumare la ratificariforma del Trattato del, contro la quale più volte questo Parlamento si è pronunciato in modo contrario. Noi non abbiamo cambiato idea: siamo pronti a respingere con tutte le nostre forze ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "La ratifica del trattato di riforma del MES è un impegno inderogabile dell'Italia, ma soprattutto è nell'interesse del nostro paese che, essendo quello con il maggior debi ...Roma, 23 feb. "Le dichiarazioni del Ministro Franco chiariscono la tempistica della presentazione del disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato Me ...