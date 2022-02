Meno CO2, nuovi pack e certificazione Epd, la via green dello zucchero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Meno CO2, nuovi pack e certificazione Epd. Il percorso di Eridania, marchio della dolcificazione dal 1899, è sempre più 'verde'. Tra le novità più rilevanti del corso green di Eridania, che lo scorso settembre ha ottenuto il riconoscimento di 'Marchio Storico di interesse nazionale', ci saranno dei nuovi pack 'parlanti', che illustrano i miglioramenti in termini di produzione, trasporto e risorse utilizzate; la certificazione di sostenibilità Epd; il consolidamento di realtà già esistenti come il sistema di trasporto unico, su rotaia, che consente di abbattere le emissioni di CO2, e il rinnovo della collaborazione con l'Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica per un consumo responsabile. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) -CO2,Epd. Il percorso di Eridania, marchio della dolcificazione dal 1899, è sempre più 'verde'. Tra le novità più rilevanti del corsodi Eridania, che lo scorso settembre ha ottenuto il riconoscimento di 'Marchio Storico di interesse nazionale', ci saranno dei'parlanti', che illustrano i miglioramenti in termini di produzione, trasporto e risorse utilizzate; ladi sostenibilità Epd; il consolidamento di realtà già esistenti come il sistema di trasporto unico, su rotaia, che consente di abbattere le emissioni di CO2, e il rinnovo della collaborazione con l'Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica per un consumo responsabile. Il ...

