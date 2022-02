Meloni vola negli Usa. Ospite alla conferenza dei conservatori americani in Florida. Sabato l’intervento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giorgia Meloni è attesa in Florida come Ospite internazionale alla annuale conferenza dei conservatori Usa. Che quest’anno si tiene a Orlando in Florida. La leader di Fratelli d’Italia parteciperà al Cpac, Conservative Political Action Conference, che si aprirà domani e si concluderà domenica 27 febbraio. Meloni negli Usa Ospite del Cpac Un’occasione prestigiosa per la Meloni che in Europa è la leader del Partito dei conservatori riformisti. alla più grande manifestazione dei conservatori americana, inaugurata dal presidente Ronald Reagan nel ’74, partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giorgiaè attesa incomeinternazionaleannualedeiUsa. Che quest’anno si tiene a Orlando in. La leader di Fratelli d’Italia parteciperà al Cpac, Conservative Political Action Conference, che si aprirà domani e si concluderà domenica 27 febbraio.Usadel Cpac Un’occasione prestigiosa per lache in Europa è la leader del Partito deiriformisti.più grande manifestazione deiamericana, inaugurata dal presidente Ronald Reagan nel ’74, partecipano attivistie politici da tutti gli Stati Uniti e leader ...

