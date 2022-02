Meghan Markle, il vestito dell’intervista a Oprah sarà esposto al Fashion Museum di Bath (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il vestito in seta nero e bianco indossato da Meghan Markle durante l’intervista bomba ad Oprah Winfrey sarà esposto al Fashion Museum di Bath in Inghilterra dopo essere stato nominato dal museo abito dell’anno. La creazione di Giorgio Armani sarà il capo di chiusura nella mostra «Una storia della moda in 100 oggetti». E in effetti quel vestito è stato protagonista di un’intervista che ha certamente lasciato il segno. Sopratutto a Buckingham Palace con la duchessa del Sussex che sparava a zero sulla famiglia reale – dalla mancanza di sostegno e comprensione alle accuse di razzismo – con accanto il marito Harry. È risaputo, riporta il Dailymail che i membri della famiglia reale usano spesso gli abiti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilin seta nero e bianco indossato dadurante l’intervista bomba adWinfreyaldiin Inghilterra dopo essere stato nominato dal museo abito dell’anno. La creazione di Giorgio Armaniil capo di chiusura nella mostra «Una storia della moda in 100 oggetti». E in effetti quelè stato protagonista di un’intervista che ha certamente lasciato il segno. Sopratutto a Buckingham Palace con la duchessa del Sussex che sparava a zero sulla famiglia reale – dalla mancanza di sostegno e comprensione alle accuse di razzismo – con accanto il marito Harry. È risaputo, riporta il Dailymail che i membri della famiglia reale usano spesso gli abiti ...

