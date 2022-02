Mediaset Espana, Berlusconi dà la presidenza a Prado L'ex Mediobanca ed Endesa al posto di Echevarria (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il numero uno di Peninsula Borja Prado, fondo di private equity con 3 miliardi di asset in gestione già presente in Italia con quote in diverse società tra cui Italo, Kiko Milano, Azimut, Guala Closures e Garofalo Healthcare, sta per diventare il presidente di Mediaset Espana. Secondo quanto rivelano i quotidiani economici spagnoli "El Confidencial" e “Expansion” la famiglia Berlusconi avrebbe individuato il banchiere con un passato in Ubs, Rothschild, Lazard e per 11 anni, fino al 2019, il numero uno di Mediobanca in Spagna per andare a ricoprire il ruolo lasciato libero da Alejandro Echevarria che all'inizio di quest'anno aveva espresso il suo desiderio di lasciare il posto e che a fine gennaio è stato nominato presidente onorario del gruppo. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il numero uno di Peninsula Borja, fondo di private equity con 3 miliardi di asset in gestione già presente in Italia con quote in diverse società tra cui Italo, Kiko Milano, Azimut, Guala Closures e Garofalo Healthcare, sta per diventare il presidente di. Secondo quanto rivelano i quotidiani economici spagnoli "El Confidencial" e “Expansion” la famigliaavrebbe individuato il banchiere con un passato in Ubs, Rothschild, Lazard e per 11 anni, fino al 2019, il numero uno diin Spagna per andare a ricoprire il ruolo lasciato libero da Alejandroche all'inizio di quest'anno aveva espresso il suo desiderio di lasciare ile che a fine gennaio è stato nominato presidente onorario del gruppo. Segui su ...

