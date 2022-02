McKennie | l’infortunio è serio | stop di almeno due mesi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Brutte notizie sul fronte infortuni in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la gara contro il Villarreal si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio immediato di Vlahovic, il serbo è andato in gol dopo appena 33 secondi, nel secondo tempo è arrivato il pareggio di Parejo. Tegola sulle condizioni di. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo, a causa di un infortunio. Lo statunitense ha riportato la frattura del piede sinistro e dovrà rimanere lontano dal campo perdue. Un grave problema per Allegri che dovrà rinunciare ad un calciatore prezioso. L'articolo CalcioWeb.