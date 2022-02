Matrimonio finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Spuntano tradimenti reciproci | cosa è emerso

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In queste ore non si sta facendo altro che parlare del possibiletra. I due sembrerebbero essere in crisi e tale voce sta circolando da un bel po’ di tempo. Tuttavia, la conduttrice ha sempre provato a smentire questi pettegolezzi, ma la verità sembra essere proprio questa. Sull’ultimo L'articolo proviene da KontroKultura.

Ilary Blasi e Francesco Totti smentiscono le voci di separazione: "Fake news" (video) - Totti e Blasi matrimonio è finito? Il capitano della Roma rompe il silenzio

Nerozzi è convinto che il lorosiaproprio a causa della presenza dell'attore , che lei aveva contattato per chiedere un aiuto per il suo sogno di diventare un'influencer. Dopo il ...'Eravamo in tre nel mio', è la frase più famosa della video intervista. Il giornalista che la condusse, Martin Bashir, èdi recente nell'occhio del ciclone perché un'indagine ha ...Secondo l’ex marito della modella venezuelana, il matrimonio sarebbe finito proprio a causa di Alex Belli. Soleil Sorge a Delia Duran: 'Non vai via con Alex Belli? In un’intervista rilasciata al setti ...Totti e Ilary Blasi, non si parla che di loro. Ecco come i bookmaker internazionali pensano che andrà a finire questa storia.