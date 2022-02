Martinez | “Messi meglio di Maradona? Ecco come la penso”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Diego Armandoe Lionelun confronto che va avanti da tempo e che viene fatto anche da Xavi. Il tecnico Barcellona ha sottolinea cheera migliore di. Un’affermazione di grande impatto, anche perchépraticamente vinceva quasi da solo, è riuscito a portare due scudetti a Napoli, dove non ha più vinto nessuno, guidando tecnicamente e spiritualmente la squadra. Insomma un altro livello sotto ogni punto di vista. Il confronto traviene fatto anche da Daniel, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dà ragione a Xavi: “Tifosi azzurri risentiti per le parole di Xavi su? Sarà sempre argomento di discussione, ma per i tifosi napoletani non ci sarà mai una comparazione. ...

Daniel Martinez, giornalista e corrispondente in Italia di ESPN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tifosi azzurri risentiti per le parole di Xavi su Maradona? Sarà sempre a ...
Diego Martinez è un corrispondente in Italia ESPN ed è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha risposto ...