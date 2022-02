Marocchino condannato per maltrattamenti arrestato a Napoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un immigrato del Marocco di 42 anni – del quale non è stato fornito il nome, -, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Lodi. L’ uomo, che è pregiudicato, deve scontare una condanna a 5 anni per maltrattamenti avvenuti dal dicembre 2008 al maggio 2012 nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia di 7 mesi. La donna morì’ nel 2012, nel corso di una lite, precipitando dal balcone della propria abitazione. Il Marocchino è stato fermato nei pressi dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli e trasferito nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un immigrato del Marocco di 42 anni – del quale non è stato fornito il nome, -, è statodalla Polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Lodi. L’ uomo, che è pregiudicato, deve scontare una condanna a 5 anni peravvenuti dal dicembre 2008 al maggio 2012 nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia di 7 mesi. La donna morì’ nel 2012, nel corso di una lite, precipitando dal balcone della propria abitazione. Ilè stato fermato nei pressi dell’ Ufficio Immigrazione della Questura die trasferito nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

