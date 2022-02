Mario Biondi, Romantic Song anticipa il disco e il tour teatrale in Italia ed Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Romantic Song è il nuovo singolo di Mario Biondi che anticipa il disco Romantic e il tour teatrale che lo vedrà esibirsi in Italia e in Europa Sarà in radio e in digitale dal 25 febbraio Romantic Song, il primo singolo tratto dall’album di Mario Biondi Romantic in uscita il 18 marzo. Il brano, con il testo firmato dallo stesso Biondi che ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore declinato attraverso i mondi sonori più cari all’artista che qui si rifà al groove degli anni ’70: “Un pugno di musicisti, delle ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è il nuovo singolo dicheile ilche lo vedrà esibirsi ine inSarà in radio e in digitale dal 25 febbraio, il primo singolo tratto dall’album diin uscita il 18 marzo. Il brano, con il testo firmato dallo stessoche ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore declinato attraverso i mondi sonori più cari all’artista che qui si rifà al groove degli anni ’70: “Un pugno di musicisti, delle ...

Advertising

radiocalabriafm : MARIO BIONDI - DEEP SPACE - GammaStereoRoma : Pooh - feat. Mario Biondi - Ci pensero' domani - gc_cerasoli : RT @espressione24: L'Aquila - Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha consegnato al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Dragh… - paoloigna1 : Mario Biondi SUN - Come To Me . . . - saini_mario : @DeriylD @Alex_Cavasinni @fede_acm Ma cosa gli rispondi a fare. Noi avevamo fatto gol, loro……forse, magari non so.… -