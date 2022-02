Manchester United-Atletico Madrid in tv: data, orario e streaming ritorno ottavi Champions (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’andata del Wanda Metropolitano, Manchester United e Atletico Madrid sono pronti a contendersi i tre punti in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Fischio d’inizio in programma alle 21:00 di martedì 15 marzo nella cornice di Old Trafford. Cristiano Ronaldo cerca gol pesanti contro Simeone. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’andel Wanda Metropolitano,sono pronti a contendersi i tre punti in occasione deldeglidi finale diLeague 2021/2022. Fischio d’inizio in programma alle 21:00 di martedì 15 marzo nella cornice di Old Trafford. Cristiano Ronaldo cerca gol pesanti contro Simeone. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. SportFace.

