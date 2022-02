Manchester City, quasi fatta per un attaccante brasiliano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Manchester City è vicino a concludere un accordo per il giovane attaccante brasiliano Savio dall'Atletico Mineiro e in estate... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilè vicino a concludere un accordo per il giovaneSavio dall'Atletico Mineiro e in estate...

Advertising

tancredipalmeri : Cioè ma se il Manchester City ne ha fatti 4 di gol nel primo tempo allo Sporting, ma se lasciavano il sorteggio pre… - Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - PioggiaBlu23 : @Migna66 Ci sono ottime squadre estere che non spendono ogni anno 150 mln di euro... compreso il Bayern Monaco, pe… - sportli26181512 : Manchester City, quasi fatta per un attaccante brasiliano: Il Manchester City è vicino a concludere un accordo per… - mennieffe : il villareal trattato come se fosse un Manchester city mi sento male -