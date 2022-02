Magrini: “In autunno quarta dose di vaccino agli over 50, se il virus si ripresenterà” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’intervista al direttore generale dell’Aifa: "Il booster sta tenendo bene anche tra gli anziani. Per l’inverno valuteremo se fare un richiamo per tutti o sopra una certà età: dipenderà dall’arrivo di eventuali varianti" Leggi su repubblica (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’intervista al direttore generale dell’Aifa: "Il booster sta tenendo bene anche tra gli anziani. Per l’inverno valuteremo se fare un richiamo per tutti o sopra una certà età: dipenderà dall’arrivo di eventuali varianti"

Advertising

EmMicucci : RT @Adnkronos: “Si valuterà #quartadose in autunno per over 50 o 60', le parole di Magrini (Aifa). #Covid. - LucaSp1d3rm : RT @PapagniGrace: Magrini: “In autunno quarta dose di vaccino agli over 50, se il virus si ripresenterà” - la Repubblica - Marisab79879802 : RT @PapagniGrace: Magrini: “In autunno quarta dose di vaccino agli over 50, se il virus si ripresenterà” - la Repubblica - 1GROSSI : RT @PapagniGrace: Magrini: “In autunno quarta dose di vaccino agli over 50, se il virus si ripresenterà” - la Repubblica - Agato_Agato : Adnkronos: Quarta dose, Magrini (Aifa): 'In autunno per over 50 o 60'. -