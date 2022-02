“Ma sei normale?”: Lulù Selassiè scatena il caos, nottata rovinata per tutti [VIDEO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Notte movimentata al GF Vip: i capricci di Lulù Selassiè scombussolano l’intera casa di Cinecittà, l’indignazione corre sul web. Lulù Selassiè (fonte youtube)L’aria della finalissima aizza il nervosismo tra le mura dei GF Vip. A esasperare la situazione già tesa, ha provveduto Lulù Selassiè nelle tarde ore della notte. La Princess di retaggio etiope, infatti, già nelle scorse settimane ha dato segni di evidente esasperazione, cadendo preda di clamorosi attacchi di panico sotto gli occhi dei compagni. Durante uno scontro con Sophie Codegoni circa la sparizione dei suoi agognati fiocchi al latte, Lulù ha inscenato un’autentica pièce teatrale, scomodando temi quali l’anoressia e lamentando di non essere compresa a sufficienza. Come al solito, la sorella ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Notte movimentata al GF Vip: i capricci discombussolano l’intera casa di Cinecittà, l’indignazione corre sul web.(fonte youtube)L’aria della finalissima aizza il nervosismo tra le mura dei GF Vip. A esasperare la situazione già tesa, ha provvedutonelle tarde ore della notte. La Princess di retaggio etiope, infatti, già nelle scorse settimane ha dato segni di evidente esasperazione, cadendo preda di clamorosi attacchi di panico sotto gli occhi dei compagni. Durante uno scontro con Sophie Codegoni circa la sparizione dei suoi agognati fiocchi al latte,ha inscenato un’autentica pièce teatrale, scomodando temi quali l’anoressia e lamentando di non essere compresa a sufficienza. Come al solito, la sorella ...

