M5S, il 10 e 11 marzo nuovo voto degli iscritti sullo Statuto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – L’assemblea degli iscritti del M5S è stata convocata il 10 marzo 2022 in prima convocazione e l’11 marzo 2022 in seconda convocazione per ripetere le deliberazioni di modifica dello Statuto adottate lo scorso agosto e poi sospese dal Tribunale di Napoli dopo un reclamo presentato da alcuni attivisti. E’ quanto si legge sul sito del M5S. E’ convocata l’assemblea degli iscritti dalle ore 8 alle ore 22 del 10 marzo 2022 in prima convocazione e dalle ore 8 alle ore 22 dell’11 marzo 2022 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Ripetizione della deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 avente ad oggetto ‘la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – L’assembleadel M5S è stata convocata il 102022 in prima convocazione e l’112022 in seconda convocazione per ripetere le deliberazioni di modifica delloadottate lo scorso agosto e poi sospese dal Tribunale di Napoli dopo un reclamo presentato da alcuni attivisti. E’ quanto si legge sul sito del M5S. E’ convocata l’assembleadalle ore 8 alle ore 22 del 102022 in prima convocazione e dalle ore 8 alle ore 22 dell’112022 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Ripetizione della deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 avente ad oggetto ‘la proposta di modifica delloe contestuale revoca ...

