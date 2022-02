M5S | Ferrara | discarica non può sorgere vicino Città dei Ragazzi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Il Campidoglio di Gualtieri e Alfonsi compie l’ennesimo grave affronto a un quadrante dellagià assurto agli onori delle cronache come grande immondezzaio Capitale, la Valle Galeria.” “Questa maggioranza ha individuato sette zone dove costruire impianti per lo smaltimento dei rifiuti, dal momento che entro la fine del mese prossimo laMetropolitana dovrà comunicare le collocazioni dei siti alla Regione Lazio.” “Purtroppo fra le aree prescelte c’è anche quella del ‘Cerchio Chiuso’ di via della Pisana 1205, un sito già autorizzato adi inerti adiacente al GRA e al comprensorio scolastico de Ladei.” “Quindi un luogo deputato all’educazione, alla formazione e al recupero disvantaggiati diventerà il nuovo compound dei rifiuti di Roma. ...

Advertising

VirgilioIndoran : @Paolo__Ferrara Questa è una bella notizia! Attenzione alle trappole, non c'è più da fidarsi quando danno certi inc… - LavoroLazio_com : Cesano e Casal Selce, Diaco-Ferrara (M5S): 'Maggioranza riesce nell'impresa di incassare 'no' anche del Vaticano su… - Agenparl : ATTANASIO, FERRARA (M5S): ERA UOMO DI PACE. SIA FATTA PIENA GIUSTIZIA) - - TerminiTv : RT @CalzolariG: Dove sono i giornalisti con la schiena dritta? e i partiti? tutti corresponsabili. @M5S_Camera @Viminale @SenatoriPD @ErMej… - PoliticaNewsNow : Sabaudia, Ferrara (M5S): “Vicenda molto simile a Roma, bene Governo su spiagge” -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Ferrara

LA NOTIZIA

... ha commentato l'ex Sindaca, attuale consigliera capitolina. 'Ringrazio i colleghi che mi hanno ... Sull'elezione è intervenuto a caldo Paolo, esponente di punta dei Cinque Stelle a Roma e ...E ieri a ribadirlo ancora una volta è stato il senatore pentastellato Gianluca: "Lo ... 'Con il Pd solo se non c'è il'. Calenda rilassati, dove ci sarai tu non ci saremo noi". Più chiaro di ...Alla fine l’indicazione è arrivata con una nomina di peso che, al proprio interno, contiene anche un certo risvolto politico non di poco conto: l’ex sindaca del M5S, Virginia Raggi, è stata eletta com ...Roma, 22 feb. (askanews) – “I biodigestori anaerobici di Cesano e Casal Selce nel XV Municipio, sui quali il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di tenere la barra dritta, dopo aver spaccato la sua ma ...