M5s: convocata per il 10 e 11 marzo assemblea degli iscritti per nuovo voto su statuto sospeso dal Tribunale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'assemblea degli iscritti del M5S è stata convocata il 10 marzo 2022 in prima convocazione e l'11 marzo 2022 in seconda convocazione per ripetere le deliberazioni di modifica dello statuto adottate ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'del M5S è statail 102022 in prima convocazione e l'112022 in seconda convocazione per ripetere le deliberazioni di modifica delloadottate ...

