“L’universo narrativo di Helena Janeczek tra impegno e invenzione” | intervista alle autrici del libro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – “ditra. Storia, memoria e tempo presente” è ildi Maria Pia De Paulis, Adelia Lucattini e Ketty Zanforlini. Ecco la nostranei suoi libri attinge alla memoria storica. Come è nata l’idea di realizzare un volume critico su questa importante scrittrice? Ketty Zanforlini: Come lettrice del blog Nazione Indiana e della rivista “Nuovi Argomenti” e facendo ricerca sulla letteratura italiana contemporanea, ho notato comesia stata – oltre che un’editorialista originale per testate quali La Repubblica e L’Unità, una delle voci ...