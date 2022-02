L'Unione europea guarda a oriente (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La prima riUnione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea e quelli dei paesi partner dell’Indo-Pacifico, che si è tenuta ieri a Parigi, avrebbe dovuto essere un gigantesco passo in avanti per la costruzione di una politica estera asiatica unitaria dell’Ue. Ma tutta la strategia è stata messa in ombra dalle notizie che venivano dal vicino più ingombrante: la Russia. Così il primo Forum ministeriale per la cooperazione nell’Indo-Pacifico si è trasformato in un dialogo tra le istituzioni europee e i rappresentanti di trenta paesi su un tema ben più ampio, ovvero l’alleanza tra Mosca e Pechino e la necessità, sempre più urgente, di costruire una alternativa credibile all’influenza delle potenze autoritarie. “La convergenza tra Cina e Russia è importante per l’Indo-Pacifico. Questa alleanza sfida l’ordine multilaterale ed è un’altra ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La prima ridei ministri degli Esteri dell’e quelli dei paesi partner dell’Indo-Pacifico, che si è tenuta ieri a Parigi, avrebbe dovuto essere un gigantesco passo in avanti per la costruzione di una politica estera asiatica unitaria dell’Ue. Ma tutta la strategia è stata messa in ombra dalle notizie che venivano dal vicino più ingombrante: la Russia. Così il primo Forum ministeriale per la cooperazione nell’Indo-Pacifico si è trasformato in un dialogo tra le istituzioni europee e i rappresentanti di trenta paesi su un tema ben più ampio, ovvero l’alleanza tra Mosca e Pechino e la necessità, sempre più urgente, di costruire una alternativa credibile all’influenza delle potenze autoritarie. “La convergenza tra Cina e Russia è importante per l’Indo-Pacifico. Questa alleanza sfida l’ordine multilaterale ed è un’altra ...

