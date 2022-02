Lungo stop per il nuovo acquisto: PSG, batosta pazzesca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è rivelato un flop l’acquisto effettuato in estate dal PSG: Lungo infortunio per il giocatore, stagione finita per lui. La stagione fin qui vissuta dal Paris Saint Germain è stata positiva: primo posto in campionato mai in discussione (13 punti di vantaggio sul Marsiglia) e quarti di finale di Champions League vicini, dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è rivelato un flop l’effettuato in estate dal PSG:infortunio per il giocatore, stagione finita per lui. La stagione fin qui vissuta dal Paris Saint Germain è stata positiva: primo posto in campionato mai in discussione (13 punti di vantaggio sul Marsiglia) e quarti di finale di Champions League vicini, dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Aggiornamento: frattura del secondo e terzo metatarso per #McKennie: stop lungo. #Juve #Juventus #VillarrealJuve - forumJuventus : Juve, frattura al piede per McKennie. Si teme un lungo stop ? - serieAnews_com : Lungo stop per Sergio Ramos, rivelatosi un flop al Paris Saint Germain: possibile divorzio a fine stagione ?? - infoitsport : Juventus, Mckennie out per infortunio: frattura al piede, si teme lungo stop - GPeppe34N : RT @La_Bianconera: Timori confermati: frattura al piede per #McKennie (2° e 3° metatarso). Stop lungo! Dura da digerire, il nostro centroca… -