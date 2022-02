Lungo stop per il nuovo acquisto: PSG, batosta pazzesca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? La stagione del Paris Saint-Germain finora è stata positiva: primo posto in campionato senza dubbio (13 punti di vantaggio sul Marsiglia) e vicino ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria dell'andata contro il Real Madrid negli ottavi. In ogni caso le delusioni non sono mancate, sia in termini di risultati (eliminazione in Coppa di Francia) sia in relazione al mercato. Infatti l'acquisto di Sergio Ramos ha portato al fallimento in questi mesi dallo spagnolo, visti i tanti problemi fisici che ha subito. Per lui in particolare, alle prese con ben 28 assenze a causa di un noto problema al polpaccio, ha "scaldato" un gol in sole cinque presenze complessive. Un investimento sbagliato, come attesta lo stesso Paris Club. Valutando la situazione, al microfono di "Canal+", l'allenatore Alan Roach non ha usato parole per respingere il ritorno dell'ex ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? La stagione del Paris Saint-Germain finora è stata positiva: primo posto in campionato senza dubbio (13 punti di vantaggio sul Marsiglia) e vicino ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria dell'andata contro il Real Madrid negli ottavi. In ogni caso le delusioni non sono mancate, sia in termini di risultati (eliminazione in Coppa di Francia) sia in relazione al mercato. Infatti l'di Sergio Ramos ha portato al fallimento in questi mesi dallo spagnolo, visti i tanti problemi fisici che ha subito. Per lui in particolare, alle prese con ben 28 assenze a causa di un noto problema al polpaccio, ha "scaldato" un gol in sole cinque presenze complessive. Un investimento sbagliato, come attesta lo stesso Paris Club. Valutando la situazione, al microfono di "Canal+", l'allenatore Alan Roach non ha usato parole per respingere il ritorno dell'ex ...

