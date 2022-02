Lulù disperata dopo la lite con Jessica al GF Vip: le parole di Manila (VIDEO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa notte, Lulù e Jessica hanno avuto una discussione piuttosto pesante nella casa del Grande Fratello Vip. All’indomani, però, la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è molto pentita per le parole adoperate contro sua sorella, pertanto, ha avuto uno sfogo con alcune coinquiline. Tra di loro è stata Manila Nazzaro ad intervenire e a spiegare a Lulù dove avesse sbagliato. Jessica molto risentita dopo la lite con Lulù al GF Vip Lulù è Jessica hanno pesantemente discusso questa notte. Il motivo risiede nel fatto che la prima non ha gradito che sua sorella e Barù si fossero messi a dormire nel suo letto. Per tale ragione, la ragazza ha sbottato duramente mettendo molto in imbarazzo i due protagonisti. Il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa notte,hanno avuto una discussione piuttosto pesante nella casa del Grande Fratello Vip. All’indomani, però, la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è molto pentita per leadoperate contro sua sorella, pertanto, ha avuto uno sfogo con alcune coinquiline. Tra di loro è stataNazzaro ad intervenire e a spiegare adove avesse sbagliato.molto risentitalaconal GF Viphanno pesantemente discusso questa notte. Il motivo risiede nel fatto che la prima non ha gradito che sua sorella e Barù si fossero messi a dormire nel suo letto. Per tale ragione, la ragazza ha sbottato duramente mettendo molto in imbarazzo i due protagonisti. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù disperata Kabir Bedi contro Manila Nazzaro/ Dopo la lite, il gesto dell'attore fa infuriare... ... anche nel corso della quarantaduesima puntata che ha eletto Lulù Selassiè seconda finalista, hanno ... Ha colpito una mamma? mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le ...

Jessica Selassié/ "Nathaly interessata a Barù e non corrisposta: spinge Delia?" Nonostante nell'ultima puntata abbia ricevuto una sola nomination (dalla sorella Lulù) per accedere ... alla disperata ricerca di un uomo a cui appoggiarsi fin dall'inizio del programma e i suoi ...

