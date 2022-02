(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le sanzioni economiche, la diplomazia. I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso dire ogni rapporto diplomatico con la Russia fino al prossimo segnale di de-esclation. Secondo quanto risulta al Foglio da fonti diplomatiche, non ci sarà quindi nessun viaggio di stato e nessuno scambio ufficiale tra leader politici europei e il presidente russo Vladimir Putin. La linea è quella tracciata dalla Casa Bianca, che nella notte ha fatto sapere che non è in programma nessun incontro tra il presidente Joe Biden e Putin. I dettagli di un eventuale incontro tra i due, ha detto la portavoce, avrebbero dovuto essere discussi tra i capi delle due diplomazie, il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ma il loro colloquio è stato cancellato dopo che ieri Putin ha inviato le sue truppe nel Donbas.

Advertising

LeonebonCettina : RT @claudiocerasa: Arriva la conferma: l'Ue congela i rapporti diplomatici con la Russia - anna_mitica : I ministri degli Esteri dell'UE hanno deciso di congelare ogni rapporto diplomatico con la Russia fino al prossimo… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: ?? I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso di congelare ogni rapporto diplomatico con la Russia fino al pr… - ilfoglio_it : ?? I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso di congelare ogni rapporto diplomatico con la Russia fin… - ClementiF : RT @claudiocerasa: Arriva la conferma: l'Ue congela i rapporti diplomatici con la Russia -

Ultime Notizie dalla rete : congela rapporti

Il Foglio

... a cui lo ha confermato il ministro per icon il Parlamento Federico D'Incà. 16:58 Di ... Ascolta "È il giorno delle sanzioni contro Mosca, Berlinoil Nord Stream 2 (di Paola Tamborlini)"......maggior eroismo non consiste nei gesti eclatanti ma nel paziente lavoro di tessitura dei, ... La stanchezza ti ingrigisce ela tua capacità di aprire il cuore. Stai diventando un uomo. ...Dialogo interrotto fino al prossimo segnale di de-esclatation. Secondo quanto risulta al Foglio, i ministri degli Esteri europei hanno scelto di seguire la strategia americana: niente viaggi di stato ...ROMA - Il viaggio di Mario Draghi in Russia è congelato. Non si terrà certamente questa settimana. In attesa che il contesto geopolitico consenta di riorganizzarlo, forse già la prossima settimana, te ...