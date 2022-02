L' Ucraina sarà l' Iraq di Vladimir Putin Conseguenze belliche terrificanti | come collasseranno Russia ed Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Perla vera minaccia non sono né la Nato né l'Unione europea, ma proprio l'nazione": Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha parlato della crisi a Kiev, analizzando anche i maggiori ostacoli sulla strada di. "E' vero che inci sono ancora problemi di corruzione, oligarchi e via dicendo, ma è anche vero che stiamo parlando di un Paese con 40 milioni di cittadini, dove la popolazione è giovane e la società civile è vibrante. Questa società, che guarda all'e alla comunità euroatlantica, è la vera minaccia per". Secondo la Tocci, quindi, in caso di invasione la societànon cederà tanto facilmente: ...