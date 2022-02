Louis del Lussemburgo non si risposa più | il royal wedding è stato annullato

Louis del Lussemburgo non si (ri)sposa più: il royal wedding è stato annullato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell'aprile 2021 la Casa granducale aveva annunciato «con gioia» il matrimonio del principe (già divorziato da Tessy del Lussemburgo) con l'avvocatessa Scarlett-Lauren Sirguen. Invece è saltato tutto: «Non ci sposiamo. Divergenze di opinione ci hanno portato a prendere questa decisione» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell'aprile 2021 la Casa granducale aveva annunciato «con gioia» il matrimonio del principe (già divorziato da Tessy del) con l'avvocatessa Scarlett-Lauren Sirguen. Invece è saltato tutto: «Non ci sposiamo. Divergenze di opinione ci hanno portato a prendere questa decisione»

